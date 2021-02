Parco Adamello Brenta, Walter Ferrazza nuovo Presidente

Walter Ferrazza è il nuovo Presidente del Parco naturale Adamello Brenta.

È stato eletto, con 25 voti di preferenza, dal neocostituito Comitato di Gestione riunitosi nel Municipio di Strembo. Dei 29 membri dell’organo, erano presenti in 28.

Vicepresidente sarà Monica Marinelli.

Ferrazza, 47 anni, è ingegnere ambientale e del territorio, nonché sindaco del Comune di Bocenago al suo terzo mandato e succede a Joseph Masè, in carica dal 2016 ad oggi.

Per i prossimi cinque anni sarà dunque alla guida dell’Ente.

Eletta anche la nuova Giunta Esecutiva. L’organo si compone di 6 membri, come stabilito dalla riforma recentemente entrata in vigore: Monica Marinelli per l’area della Val di Non, Cornelia Donini per l’area della Paganella, Giovanna Molinari per l’area del Chiese, Piero Bertolini rappresentante della Comunità delle Regole Spinale Manez, Achille Onorati per l’area di Comano, Manrico Moschetti per l’area della Rendena.