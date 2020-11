La ventunesima edizione della Borsa internazionale del turismo montano (Bitm), in tema di «Il turismo che verrà», si svolgerà a Trento dal 10 al 13 novembre.

L’evento, precisa una nota, è organizzato dalla Confesercenti del Trentino in collaborazione con la Camera di commercio di Trento, la Provincia autonoma di Trento, Assoturismo-Confesercenti, il Comune di Trento, Trentino marketing, le Aziende per il turismo trentine e le principali associazioni imprenditoriali locali.

Cambia ovviamente il format della manifestazione, che verrà trasmessa in remoto, in diretta streaming su Facebook: l’opportunità è quindi quella di seguire i convegni di proprio interesse comodamente dal proprio pc o dal proprio smartphone, «Le montagne, infatti, si prestano per essere un’interessante risposta alla crisi in atto, perché offrono da sempre una fruizione a bassa densità e propongono un ambiente di soggiorno confortevole sia in estate che in inverno», ha spiegato il direttore scientifico Alessandro Franceschini.

Le quattro giornate si caratterizzano per momenti formativi, confronti e approfondimenti. Il primo appuntamento, una seduta plenaria di presentazione, è fissato per martedì 10 novembre, alle ore 9.30. Il programma completo è su www.bitm.it.