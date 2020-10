Secondo il rapporto di Legambiente «Che aria tira nelle città», Trento è fra le peggiori città italiane , con 13 superamenti sui 15 possibili, ricevendo la pessima votazione di 1 su 10.

Il lavoro è impostato sul superamento dei limiti medi annui suggeriti dall’Oms e quante volte questo è avvenuto fra il 2014 e il 2018 per biossido di azoto, No2, e polveri sottili, pm10 e pm2,5. «Al di là della posizione in classifica, influenzata anche dai limiti dei rilevamenti disponibili, il rapporto mostra che l’aria di Trento non rientra (se non molto di rado) nei limiti suggeriti dall’Oms.

Ciò è certamente causa di morti premature ed elevati costi sanitari», scrive in una nota Andrea Pugliese, di Legambiente Trento, che sottolinea la necessità di azioni concrete per la mobilità sostenibile.

Venerdì scorso, inoltre, Legambiente ha pubblicato la classifica del «Giretto d’Italia», il campionato nazionale della ciclabilità urbana organizzato in collaborazione con le amministrazioni comunali e con la Fiab, nell’ambito della Settimana europea della mobilità: per due ore i volontari coinvolti hanno contato il numero di biciclette e dei nuovi mezzi di micro-mobilità elettrica transitati per tre punti di passaggio selezionati nelle città.

In questa classifica Trento è undicesima (con 1.921 passaggi), risultato che mostra una buona fetta di spostamenti «sostenibili», ma lontano dai valori di Pesaro (prima con 7.537 passaggi) e anche da quelli della vicina Bolzano (4.106).