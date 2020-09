Ci sarà tempo dal 5 ottobre al 31 dicembre per presentare la domanda di contributo provinciale per i lavori di recupero edilizio e di miglioramento della resa energetica degli edifici.

«Incentivare il risparmio energetico - scrive l'ente pubblico - e sostenere le attività economiche legate all'edilizia, segnate dal difficile periodo della pandemia, punta a questo la delibera approvata l'altro giorno dalla giunta provinciale. Il dispositivo prevede 10 milioni di euro di finanziamento per coprire gli oneri degli interessi derivanti dall’anticipazione delle detrazioni d’imposta, previste dalle disposizioni statali, per le spese relative agli interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica.

È inoltre previsto uno stanziamento di 20 milioni di euro per la concessioni di contributi in conto capitale. Il Bando 2020 (il contributo è già stato proposto coi precedenti bandi 2016, 2017, 2018 e 2020), oltre a prevedere la copertura degli interessi sul mutuo, vede infatti l'introduzione di un nuovo contributo in conto capitale, che viene concesso nella misura del 30% della spesa sostenuta dal cittadino. Le domande vanno presentate in modalità on line dal 5 ottobre al 30 dicembre 2020».

Ecco lo schema delle informazioni utili diffuso oggi dalla Provincia.