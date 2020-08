È stato arrestato con l’accusa di incendio boschivo, ed è sospettato di parecchi roghi, appiccati anche in aree protette. Il piromane è finito in manette a Salerno. Grazie a un sistema di sorveglianza messo a punto dai carabinieri, l’uomo è stato filmato proprio nel momento in cui appiccava un incendio.