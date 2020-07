Ultimi giorni - anche in Trentino - per vedere nel cielo notturno la splendida Cometa Neowise (C/2020 F3) che in questi giorni dà spettacolo sotto l’Orsa maggiore dalle 22.30 alle 23.30 circa, guardando ad ovest.

Ce lo spiega il fotografo naturalista Paolo Deimichei di la, che ci ha inviato queste fotografie scattate da lui nel cielo trentino.

«Poiché sta diminuendo la sua luminosità ed è consigliatissimo un binocolo» consiglia Deimichei.

«Le comete sono formate da ghiaccio e rocce e grandi al massimo decine di chilometri, ma lasciano code lunghe milioni di km al passaggio vicino al Sole.

Il nucleo color verde esce nella fotografia a lunga esposizione».

ECCO LA MAPPA DEL CIELO PER VEDERLA