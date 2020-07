Obiettivo Terra 2020: vince la foto del martin pescatore

È Samuele Parentella il vincitore della 11a edizione di "Obiettivo Terra" 2020, il concorso fotografico dedicato alle bellezze e alle peculiarità delle Aree Protette d'Italia, promosso dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana Onlus, per celebrare la 50esima Giornata Mondiale della Terra (22 aprile). La foto vincitrice ritrae un martin pescatore che, a pelo d'acqua, stringe nel becco una piccola preda, immortalato nella Riserva Naturale della Palude di San Genuario (Piemonte).

Al secondo posto si è classificata la foto della Riserva naturale Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia,) immortalata al tramonto, scattata da Daniele Giurintano e vincitrice della Menzione Area Costiera. Al terzo posto, a pari merito, la foto della murena sui fondali del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano (Toscana), di Alessandro Giannaccini, vincitrice della Menzione Animali, e lo scatto di Stefano Pannucci nel Parco Fluviale dell'Alcantara (Sicilia), una veduta dall'alto della foce del fiume, vincitrice della Menzione Fiumi e Laghi.



Oltre ai premi ai partecipanti, è stato assegnato al Parco Nazionale dell'Asinara il Premio "Accessibilità", istituito dalle realtà promotrici in collaborazione con FIABA Onlus e da Federparchi, per la fruibilità delle Aree Protette da parte delle persone con disabilità e a ridotta mobilità.



La cerimonia si è svolta in collegamento da Villa Celimontana a Roma. Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde, dopo aver ringraziato in apertura dell'evento la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati per la sua lettera di plauso all'iniziativa, ha sottolineato che "questo patrimonio di foto è la conferma che in questo momento di emergenza i Parchi possono offrire l'occasione per un nuovo turismo più sostenibile e sicuro".

Per l'edizione 2020, sono state 1.028 le foto candidate e pervenute da tutta Italia. Il Parco Nazionale più fotografato è il Gran Sasso e Monti della Laga (Abruzzo, Lazio, Marche) con 51 foto; il Parco Regionale più rappresentato è quello dell'Etna (Sicilia) con 19 foto, l'Area Marina Protetta più fotografata è invece quella di Capo Carbonara (Sardegna) con 7 foto e, infine, la Riserva più rappresentata è la Riserva Naturale Isole dello Stagnone di Marsala (Sicilia) con 8 foto.

(La foto vincitrice con il martin pescatore)