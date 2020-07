Piano contro Pfas in nuova strategia Ue

Un piano di azione per affrontare la contaminazione da Pfas, analisi dei rischi non solo per le sostanze chimiche singole ma anche per le miscele, criteri più severi per i principi che possono interferire con il sistema endocrino.

Sono le ipotesi su cui sta lavorando la Commissione europea, secondo una bozza della strategia sui chimici di cui Ansa ha potuto prendere visione.

Il piano sui perfluoroalchilici (Pfas) potrebbe prevedere anche finanziamenti per il recupero delle aree contaminate. Ma la discussione sulla strategia è ancora aperta e il testo potrebbe cambiare.