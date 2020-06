Resta ancora piuttosto alta la concentrazione di pollini dell’aria: tempi ancora duri, dunque, per chi soffre di allergia.



Il consueto bollettino settimanale del Centro di monitoraggio di San Michele all’Adige registra una concebtrazione alta e stazionaria delle Graminacee, una concentrazione media e stazionaria delle urticacee (parietaria) e una concentrazione alta, ma in calo, dell’olivo.



Per quanto riguarda gli altri pollini rilevati, abbiamo alte concentrazioni per castagno, vite e piantaggine in alte concentrazioni, concentrazioni medio-basse per ontano verde, cupressacee, pinacee e quercia, alta concentrazione per le spore di Alternaria.