Un "Sentiero dei Parchi" che attraversa i principali parchi italiani, con un "passaporto" che attesta le tappe fatte, come nel Cammino di Santiago. E' l'idea alla quale sta lavorando il Ministero dell'Ambiente insieme al Club Alpino Italiano. Lo ha rivelato il ministro, Sergio Costa (M5S), nel corso di un forum su Facebook sulla Giornata mondiale della biodiversità.



"Stiamo definendo un protocollo d'intesa col Cai, che è presente in tutta Italia con 320.000 volontari - ha spiegato Costa -. Il Club alpino ci aiuta ad immaginare un Sentiero dei Parchi su tutti i sentieri dei parchi nazionali. Sarà una iniziativa che permetterà ai cittadini di godere della natura attraverso l'ecoturismo. Ci sarà un "passaporto dei parchi", a cura del Ministero dell'Ambiente, e alla fine del percorso ci sarà un riconoscimento. E' una iniziativa che imita un po' il Cammino di Santiago".

"L'Unione europea ha depositato la strategia per la biodiversità nel decennio 2020-2030, una strategia che attendevamo da tempo e che vede l'Italia tra i Paesi leader che l'Ue ha spinto". Lo ha affermato stamani il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa (M5S), nel corso di un forum su Facebook sulla biodiversità.



"Il rapporto tra agricoltura e biodiversità è al primo posto - prosegue il Ministro -. Quando la strategia ci dice che la tutela della biodiversità passa dalla riduzione del 50% dei pesticidi, ci dice tantissimo: se la biodiversità la sommiamo alla strategia Farm to fork, e se la abbiniamo alla Politica agricola comunitaria, che quest'anno dobbiamo rivedere per norma, vediamo che è già previsto che tra il 25 e il 40 per cento della nuova Pac sia di tutela ambientale. Si va dunque finalmente verso una produzione di qualità".