Sembra una danza d’amore, ma è l’esatto contrario… è una lotta d’amore tra due maschi di biacco, che combattono per conquistare una femmina. Il biacco è un serpente non velenoso molto comune nelle nostre campagne, in Trentino è noto come “carbonaz” .

Il video è stato girato lunedì 18 maggio 2020 a Caldaro da Sabine Turker.