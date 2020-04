Questa sera si può ammirare la Superluna più spettacolare del 2020: la Luna piena infatti è più vicina del solito e appare un pò più grande e il 15% più luminosa.



È la terza, dopo quelle dei due mesi precedenti, ma sarà ancora più super perché è ancora più vicina. È inoltre un’occasione preziosa per scoprire la bellezza del cielo notturno, dal balcone o dalla finestra, in un periodo in cui ci si vive in casa per limitare la diffusione del coronavirus.



La Superluna è sorta in tutta la sua bellezza sulle Dolomiti, sopra il Catinaccio, e ben visibile anche da Bolzano, grazie all’aria particolarmente limpida e pulita.



Ecco, nelle bellissime immagini di Giampaolo Rizzonelli, la superluna che sorge dal monte Trentin, vista stasera da Levico: