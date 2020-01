Gli attori Joaquin Phoenix, premiato di recente con un Golden Globe per il suo iconico ruolo di «Joker», e Martin Sheen sono le ultime celebrities ad essere arrestate nelle proteste contro il cambiamento climatico promosse da Jane Fonda ogni venerdì davanti a Capitol Hill.

Lo riferiscono i media Usa. Ieri la polizia ha fatto scattare le manette per 147 persone, accusandole di assembramento non autorizzato e ostruzione.

Parlando davanti alla folla, Phoenix ha affrontato la questione della produzione della carne e dei latticini a livello industriale, «terza causa principale di danni per il clima».

Poi ha invitato a «scegliere cosa consumare» per fare da subito qualcosa contro il cambiamento climatico. «A volte mi sforzo di pensare cosa posso fare, e ci sono cose che non si possono evitare. Non posso evitare di prendere un aereo, ma posso cambiare il mio modo di mangiare, e spero che voi vogliate unirvi a questa causa», ha detto ancora.

Quella di ieri è stata l’ultima protesta per ora perché Jane Fonda, anche lei arrestata diverse volte, ritornerà a Los Angeles.