Il Trentino oggi si è svegliato con temperature decisamente invernali, dopo un novembre piovoso ma relativamente caldo. E' interessante capire il perché.

Lo spiega il nostro collaboratore e appassionato metereologo Giacomno Poletti: «Resterà asciutto sul Trentino almeno fino a domenica compresa. Intanto serata super didattica: nei bassi strati sta entrando aria fredda da est che per via dello sbarramento di Alpi e Appennini resta confinata nel catino padano e sul versante adriatico, come si vede nell'immagine. Si nota poi il travaso di aria fredda, più densa, dalla Pianura Padana al Mar Ligure attraverso i passi della Riviera di Ponente. Dai 2000 metri di quota in su, invece, sta arrivando aria relativamente mite e secca: nette inversioni termiche, con temperature più alte in montagna che in fondovalle. Grazie per l'immagine all'ingegner Lorenzo Giovannini del Gruppo di Fisica dell'Atmosfera dell'Università di Trento».