Il Muse di Trento ospita oggi lo speciale evento finale del progetto lanciato da Geronimo Stilton e destinato a tutti i ragazzi delle scuole primarie d'Italia e alle loro famiglie. Un progetto realizzato in collaborazione con Wwf Italia, «Tutti su per Terra», per sensibilizzare grandi e piccini sul rispetto dell'ambiente.

La Grande Festa di Tutti Su per Terra si tiene oggi pomeriggio alle ore 16 al Museo della Scienza di Trento, proclamata la città più green d'Italia grazie al miglioramento nella qualità dell'aria, nell'utilizzo di trasporti pubblici e nell'attenzione alla mobilità ciclabile.

Qui i giovani amici potranno assistere a un grande spettacolo a tema e incontrare Geronimo Stilton «in pelliccia e baffi» accompagnato da un ospite d'eccezione: Lorenzo Baglioni , attore, comico, cantante e conduttore su Boing di «L'isola degli eroi».

La scuola è il primo canale a cui Geronimo si rivolge. Per questo motivo, i docenti hanno la possibilità di registrarsi sul sito www.tuttisuperterra.it accedendo a contenuti dedicati ed esclusivi (oltre che a materiali didattici specifici) attraverso i quali i ragazzi potranno imparare tutto ciò che serve su biodiversità, alimentazione, ecosostenibilità, energia e clima.

Dalla scuola al web, dalla famiglia alle librerie, tutti sono invitati a scoprire i gesti quotidiani necessari per proteggere e prendersi cura del nostro pianeta giorno dopo giorno.

Oltre ai tanti eco-consigli e alle attività-gioco, è disponibile in libreria - e scaricabile gratuitamente dal sito per gli aderenti al progetto - Il piccolo libro della Terra in cui i giovani lettori possono trovare tante idee green. Il culmine dell'iniziativa sarà nella Settimana della Terra, fino al 24 novembre, durante la quale si è invitati a compiere quotidianamente un gesto di cura nei confronti della Natura. I ragazzi, le scuole e le famiglie potranno rendere virali le loro attività online attraverso gli hashtag #GeronimoStilton #TuttisuperTerra. Molte sorprese accompagneranno questo stratopico girotondo anche nelle librerie aderenti fino allo

Sono migliaia gli insegnanti che hanno già aderito al progetto e partecipato a un concorso per vincere una visita di Geronimo «in pelliccia e baffi» a scuola oppure una biblioteca dei suoi libri.