I ragazzi seguaci di Greta Thunberg all’attacco della grande distribuzione che non farebbe nulla per contenere l’uso di plastica degli imballaggi. E nel mirino finisce Melinda, con il nuovo packaging delle Golden Delicious imbustate una per una.

La notizia arriva da Siena, dove è stato inaugurato un nuovo supermercato: sugli scaffali dell’ortofrutta la solita sfilza di prodotti impacchettati nella plastica. «Ed ecco quello che ancora non ti aspetti: mele imbustate una per una. Melinda della Val di Non, per la precisione».

I ragazzi di Fridays For Future insorgono: «Una cosa che ci mancava. Forse confezionate così per la comodità dei turisti, chissà… L’ennesimo sfregio alla sostenibilità ambientale da parte della Grande Distribuzione Organizzata (GDO)» accusa Fridays for Future Siena. Che spiega: «Melinda sul sito decanta il suo prodotto come “sostenibile” e “in armonia con la natura” ma poi non sembra preoccuparsi troppo di come viene distribuito.

E qui risiamo al punto della sostenibilità più decantata che reale: c’è una parola per definirla ed è greenwashing. Non basta l’angolo dei prodotti bio e non basta dichiarare che il packaging è riciclabile».

Per i ragazzi di FFF di Siena «Il mondo, l’Italia e anche la città di Siena hanno un forte problema con i rifiuti e il loro smaltimento. Vanno ridotti a monte, senza scaricare la responsabilità a chi viene dopo, che sia il produttore, il rivenditore o il cliente». personale; il secondo in pieno centro e senza alcun tipo di sensibilità socio-ambientale”.