TRENTO. Ci sono tanti modi di raccontare una comunità, una terra. Uno di questi è senz’altro quello di dare spazio a chi si mette a disposizione degli altri.

L’importanza del volontariato non ha bisogno di essere esplicato ma l’anno di Trento capitale europea del volontariato ha sottolineato come sia importante raccontare l’attività di chi si dà da fare. Per non dare nulla per scontato, per permettere che l’impegno si rinnovi coinvolgendo sempre più persone.

Per questo nasce “L’agenda, la gente”: uno sguardo quotidiano, a cura di Leonardo Pontalti, su ciò che è il frutto dell’impegno di tante persone a favore degli altri in qualsiasi declinazione, dal sociale alla cultura, dal divertimento all’aggregazione, dallo sport alla protezione civile, dall’accoglienza alla solidarietà.

Uno spazio che partendo dagli appuntamenti del giorno, darà voce a chi si impegna ogni giorno è che potra arricchirsi e farsi sempre più completo anche grazie alle vostre segnalazioni a lagenda@ladige.it

Ascolta la prima puntata: