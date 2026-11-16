Il viaggio di BuonAgricoltura ci porta in montagna, alla scoperta di storie, persone e territori che guardano al futuro senza dimenticare le proprie radici.

Siamo a Campitello di Fassa, dove incontriamo Pietro e Beatrice, una giovane coppia di sposi che ha deciso di scommettere sulla propria terra con entusiasmo, passione e tante idee.

La loro azienda agricola di montagna, “Piantèr”, è un esempio di agricoltura sostenibile e legata al territorio. Producono ortaggi a km zero e uova fresche delle loro galline ovaiole, che ogni giorno arrivano sulle tavole della ristorazione della Val di Fassa.

È una storia di amore per la terra, lavoro e coraggio. Soprattutto, racconta la voglia di costruire un futuro partendo da ciò che la montagna sa offrire.