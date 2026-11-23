( A N S A ) - R O M A , 2 3 N O V - " L e t e n s i o n i i n t e r n a z i o n a l i e i l r i t i r o d e g l i S t a t i U n i t i d a l l ' A c c o r d o d i P a r i g i , d o p o c h e a D u b a i e r a n o s t a t i p r o t a g o n i s t i d e l l a v o r o d i p l o m a t i c o , h a n n o r e s o p i ù c o m p l e s s o c o s t r u i r e i l c o n s e n s o . P e r q u e s t o è s t a t o f o n d a m e n t a l e p e r l ' E u r o p a d i f e n d e r e c o n f e r m e z z a g l i i m p e g n i a s s u n t i e c h i e d e r e u n ' a c c e l e r a z i o n e . L ' I t a l i a c o n c o r d a : s e r v e u n a r i d u z i o n e p r o g r e s s i v a e d e q u a d e l l e e m i s s i o n i " . L o a f f e r m a , i n u n ' i n t e r v i s t a a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , G i l b e r t o P i c h e t t o , m i n i s t r o d e l l ' A m b i e n t e e d e l l a S i c u r e z z a e n e r g e t i c a , p a r l a n d o d e l l a C o p 3 1 d i A n t a l y a . " L ' I t a l i a - a g g i u n g e - h a p a r t e c i p a t o a l p e r c o r s o d i S a n t a M a r t a ( l a C o n f e r e n z a l a n c i a t a d a C o l o m b i a e P a e s i B a s s i p e r a c c e l e r a r e l ' u s c i t a d a i c o m b u s t i b i l i f o s s i l i , n d r ) e c o n t i n u a a c o n t r i b u i r e n e i g r u p p i d i l a v o r o p e r u n a t r a n s i z i o n e e q u a . M a d o b b i a m o t e n e r e i n s i e m e a m b i z i o n e c l i m a t i c a , s i c u r e z z a e n e r g e t i c a e t r a s f o r m a z i o n e i n d u s t r i a l e : r i d u r r e l a d i p e n d e n z a d a i f o s s i l i s i g n i f i c a v e r i f i c a r e l e a l t e r n a t i v e d i s p o n i b i l i e a c c o m p a g n a r e f a m i g l i e , l a v o r a t o r i e i m p r e s e " . " A l i v e l l o n a z i o n a l e - p r o s e g u e P i c h e t t o - , l ' I t a l i a è g i à i n u n p e r c o r s o d i e l e t t r i f i c a z i o n e d e i c o n s u m i f i n a l i : n e l 2 0 2 4 l ' e l e t t r i c i t à c o p r i v a i l 2 2 , 7 % d e i c o n s u m i f i n a l i e n e r g e t i c i , r i s p e t t o a l 2 3 , 4 % d e l l a m e d i a U e , t o c c a n d o i l 4 0 % n e l l ' i n d u s t r i a p i ù d i F r a n c i a , G e r m a n i a e S p a g n a . P o s s i a m o a r r i v a r e a l 3 5 % e n t r o i l 2 0 3 5 ? B i s o g n a r i s p o n d e r e c o n s e r i e t à : i l P i a n o n a z i o n a l e p e r l ' e n e r g i a e i l c l i m a p r e v e d e i l 2 7 % a l 2 0 3 0 e i l 3 2 , 3 % a l 2 0 4 0 . P e r a c c e l e r a r e s e r v o n o p r e z z i c o m p e t i t i v i , r e t i , a c c u m u l i e f i l i e r e s o l i d e : n o n b a s t a f i s s a r e u n a p e r c e n t u a l e , o c c o r r e r e n d e r e c o n v e n i e n t e l ' i n v e s t i m e n t o e v i t a n d o n u o v e d i p e n d e n z e i n d u s t r i a l i " . I d e c r e t i s u l n u o v o n u c l e a r e s o n o a t t e s i e n t r o f i n e a n n o , m a r e s t a a p e r t o i l n o d o d e l l e s c o r i e e d i c o m e c o s t r u i r e i l c o n s e n s o s u l t e r r i t o r i o . " E n t r o N a t a l e p r e s e n t e r e m o i d e c r e t i a t t u a t i v i . M a i r i f i u t i r a d i o a t t i v i e s i s t o n o g i à i n I t a l i a e c o n t i n u e r a n n o a d e s s e r e p r o d o t t i a p r e s c i n d e r e d a l r i t o r n o a l n u c l e a r e . S i d o v r e b b e a r r i v a r e a u n a s o l u z i o n e u n i c a e s i c u r a " c o n c l u d e i l m i n i s t r o . ( A N S A ) . Y 1 Q - L I F