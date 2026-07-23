TRENTO. Assolto dalla Corte dei conti, è stato chiamato a rispondere del suo operato in sede penale: un ex funzionario del Comune di Aldeno, accusato di peculato con utilizzo di mezzi fraudolenti, ha patteggiato un anno e 4 mesi con rinuncia della quota del Tfr già incassata. Proprio la questione del trattamento di fine rapporto ha fatto partire un'indagine che ha seguito un doppio binario, penale ed erariale.

Questi i fatti. Nel novembre 2020 il funzionario, ora in pensione, aveva formalizzato la richiesta di anticipo del Tfr per motivi familiari. La domanda era stata protocollata dal Comune e, il mese stesso, era stata oggetto di un provvedimento del Consiglio comunale per una variazione di bilancio di pari importo. Il funzionario aveva poi chiesto al tesoriere la liquidazione della somma per il mese di dicembre, assieme allo stipendio. Il tesoriere aveva pagato a favore del funzionario l'importo come da quietanza, anche se era emersa un'anomalia a livello contabile.

La Corte dei conti ha ritenuto che non possa essere contestato all'ex dipendente comunale un comportamento distrattivo «ancorché non sia stata riscontrata corrispondenza tra la quietanza di tesoreria e il cedolino paga del mese di dicembre 2020». Non era stato contestato il danno erariale in considerazione del fatto che l'importo anticipato del Tfr, pari a 24mila euro, sarebbe poi stato decurtato dal Tfr definitivo.

Dal punto di vista penale, però, la procura non si è girata dall'altra parte: l'accusa è di peculato con frode per aver incassato il denaro a fronte di una delibera che risulterebbe essere stata annullata. «Dopo il corretto proscioglimento da parte della Corte dei conti, il patteggiamento è stato una scelta processuale personale per chiudere la vicenda», spiega il suo legale, l'avvocato Luca Pontalti.