Il ministro alla Salute Roberto Speranza mette in guardia sulla variante inglese, che ormai "è prevalente del nostro Paese" e in un'intervista spiega: "Abbiamo bisogno di misure adeguate, capaci di piegare la curva". A suo avviso "ci sono due verità che sembrano in contrasto tra loro, ma non lo sono. La prima è la seria difficoltà di queste settimane", la "seconda, altrettanto importante, è che finalmente guardiamo con fiducia al futuro prossimo".

Parlando della nuova stretta, che inizierà domani, Speranza afferma: "L'aspettativa del governo e dei nostri scienziati è che queste misure ci consentiranno di rimettere la curva sotto controllo nonostante la presenza delle varianti", rispetto all'autunno "c'è però un'altra grande novità: la campagna di vaccinazione è in corso. Ogni dose somministrata è un passo verso l'uscita dalla crisi". Quando si vedranno dei miglioramenti? "L'applicazione di misure più rigorose e la crescita progressiva del numero dei vaccinati ci porta a pensare che già nella seconda metà della primavera avremo numeri in miglioramento", risponde.

"Solo negli ultimi tre giorni abbiamo fatto in media 200mila vaccini al giorno. E cresceremo ancora", aggiunge. Sulle disdette da parte di alcuni cittadini della vaccinazione con Astrazeneca dopo il blocco del lotto, il ministro rassicura: "Ho piena fiducia delle nostre agenzie regolatorie, l'europea Ema e l'italiana Aifa. I vaccini in Italia e in Europa sono tutti efficaci e sicuri, ma ciò non toglie che continueremo a verificare e controllare tutto con la massima attenzione".