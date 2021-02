Il vertice con Beppe Grillo e lo stato maggiore del M5S per definire, tra l'altro, il ruolo di Giuseppe Conte, si è concluso "positivamente". E' quanto si apprende da fonti qualificate dopo che la riunione dell'hotel Forum e' terminata da alcuni minuti. Per l'ex premier sarebbe quindi pronto un ruolo ad hoc, all'interno del Movimento. Nelle prossime ore non si escludono quindi nuove decisioni su eventuali modifiche allo Statuto.

I primi ad andare via sono stati l'ex premier Giuseppe Conte e lo stesso Grillo. A seguire hanno lasciato l'hotel Forum la maggior parte dei partecipanti al summit: Roberto Fico, Vito Crimi, Stefano Patuanelli e Paola Taverna. Tutti senza rilasciare dichiarazioni. Nell'albergo dove si è svolta la riunione sono ancora presenti Luigi Di Maio, Alfonso Bonafede e Riccardo Fraccaro.