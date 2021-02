"Capiamo tutti l'importanza di proteggere la salute e per primi ci siamo comportati responsabilmente, prevedendo ad esempio uno slittamento di due giorni per evitare affollamenti da carnevale in quella che doveva essere la ripartenza della stagione. E ringraziamo il presidente del Consiglio, Mario Draghi ed i ministri Giancarlo Giorgetti e Massimo Garavaglia che sappiamo impegnati su questo tema complesso. Ma se non si interviene subito e con misure reali e all'altezza della situazione l'effetto sarà come quello di una valanga che può portare le sue conseguenze drammatiche fino a fondo valle".

Così il presidente della Provincia autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, nel rivendicare ristori e misure urgenti a favore delle attività che in questi decenni si sono sviluppate consentendo anche alle zone cosiddette periferiche di sviluppare una importante azione economica.

Il governatore trentino è tornato anche oggi a parlare delle conseguenze sul settore economico locale delle chiusure forzate.