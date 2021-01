Verso la sentenza il processo di Bolzano per i super-vitalizi ai consiglieri regionali

A Bolzano si avvia alle battute finali il processo, iniziato nel settembre 2018, sulla vicenda dei vitalizi ai consiglieri regionali.

Gli imputati sono Rosa Maria Zelger Thaler, ex presidente del consiglio regionale, e Gottfried Tappeiner, ex presidente di Pensplan, accusati di abuso d’ufficio e truffa aggravata in concorso, a danno della Regione Trentino Alto Adige, che aveva erogato 96 milioni di euro di vitalizi anticipati a 130 consiglieri regionali, trentini ed altoatesini.

Secondo l’accusa, sarebbero stati adottati dei parametri, su cui calcolare vitalizi, giudicati troppo favorevoli, con un’aspettativa di vita vicina ai 90 anni.

Oggi sono stati sentiti in aula i due imputati: si sono difesi spiegando che Tappeiner aveva stabilito un tasso di sconto per l’attualizzazione dei vitalizi dello 0,81% che però, calcolando anche l’inflazione, arrivava al 2,81%, ed era quindi sovrapponibile al range, compreso tra 2,5% e 4%, che era stato indicato come corretto dal precedente attuario, Stefano Visintin.

Il processo proseguirà il 25 gennaio con le testimonianze di alcuni periti, mentre per la successiva udienza è attesa la sentenza.