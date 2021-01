Il "paperone" dei parlamentari regionali è sempre lui: l'avvocato Manfred Schullian della Svp. Nel 2020 il deputato originario di Caldaro, ha dichiarato un reddito complessivo di 488.496 euro (il suo reddito valido per le agevolazioni fiscali è invece di 505.506 euro). Pure nella classifica "trentina" c'è una conferma: con 166.759 euro Elena Testor, la senatrice passata negli scorsi mesi da Forza Italia alla Lega, ha battuto tutti. Per il momento, almeno: sul sito della Camera, infatti, non sono ancora disponibili i dati del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Quest'ultimo nel 2018 aveva dichiarato 98.534. Oltre a fare politica, Elena Testor è un imprenditrice ladina. Senatori, chiude de Bertoldi. Tra i senatori regionali, in vetta c'è Meinhard Durnwalder della Svp con un reddito complessivo di 265.463 euro. Avvocato di professione è il nipote dell'ex presidente della Provincia di Bolzano, Luis Durnwalder. Alle sue spalle - in attesa di conoscere i dati patrimoniali, ancora non pubblicati sul sito del Senato, di Julia Unterberger, Svp, avvocatessa, e di Dieter Steger - si piazza Elena Testor , ex procuradora della Comunità della Valle di Fassa. A poca distanza dalla senatrice del Carroccio, c'è Donatella Conzatti di Italia Viva, ex Forza Italia, commercialista di professione, con un reddito dichiarato di 145.200 euro. Gianclaudio Bressa (Pd), ha invece denunciato un reddito complessivo di 111.659. Chiude Andrea de Bertoldi di Fratelli d'Italia, pure lui commercialista, con 97mila euro.

Camera, Loss in coda. Al primo posto svetta, come già detto, Manfred Schullian . Dietro di lui, c'è l'avvocatessa Renate Gebhard Svp con 160.129 euro. Di Michaela Biancofiore, deputata bolzanina da sempre vicina a Silvio Berlusconi, e del sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro (M5S), per ora sul sito della Camera non c'è nulla. Scorrendo la classifica troviamo la leghista Tiziana Piccolo con 98.653 euro e la trentina, sempre del Carroccio, Vanessa Cattoi , dipendente pubblico, con 97.617 euro. La deputata autonomista Emanuela Rossini , docente universitaria, nell'ultima dichiarazione dei redditi ha denunciato 97.538 euro. Diego Binelli dipendente pubblico e appena nominato da Matteo Salvini segretario provinciale in Trentino della Lega al posto di Mirko Bisesti, ha dichiarato per l'anno di riferimento 2019 un reddito complessivo di 96.570 euro. Al penultimo posto della classifica troviamo Mauro Sutto , con 75.623 euro. In coda c'è Martina Loss , dottore forestale, Lega, con 65.624 euro. Per lei comunque il 2019 è stato un anno d'oro: nei precedenti 12 mesi aveva guadagnato complessivamente appena 9.688 euro. Un bel salto,