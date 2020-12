Molte e immediate le reazioni politiche alla notizia del Ministro Di Maio dell’imminente rientro in Italia del detenuto Chico Forti dagli Usa.

«Questa sera in Consiglio comunale è giunta una notizia bellissima. Chico Forti tornerà in Italia.

In questi giorni ci siamo scritti e sentiti, parlando di coraggio e resistenza. Caro Chico, Trento è con te». Questo il messaggio del sindaco di Trento, Franco Ianeselli.

«Grande soddisfazione e vera gioia» invece da parte del presidente del Consiglio provinciale di Trento, Walter Kaswalder, dopo avere appreso la notizia che Chico Forti tornerà in Italia. «Si tratta di un magnifico regalo di Natale per tutti i trentini, che da tanto tempo attendevano la fine dell’incubo vissuto dal nostro conterraneo. La battaglia per l’affermazione della sua innocenza è stata serratissima e continuerà, anche questa presidenza si è spesa per quanto era nelle sue possibilità. Intanto però il ritorno di Chico, mio antico compagno di liceo al Galileo Galilei, mi gratifica e ci gratifica tutti immensamente. Bentornato Chico», scrive Kaswalder.

Il Presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher esprime grande gioia e soddisfazione per la notizia dell’ imminente rientro in Italia di Chico Forti. «La perseveranza e la fiducia nelle Istituzioni alla fine ha premiato e siamo tutti molto felici di avere ricevuto questa splendida notizia proprio nell’imminenza de Santo Natale. Non vediamo l’ora di veder ritornare Chico nel suo amato Trentino e ci rallegriamo assieme alla sua famiglia, orgogliosi di averci sempre creduto».

«Il ritorno di Chico Forti in Italia è uno splendido regalo di Natale per i suoi familiari e per tutti i cittadini. Era una battaglia di giustizia e di civiltà e come Lega siamo orgogliosi di averla combattuta anche quando ne parlavano in pochi» dice il leader della Lega, Matteo Salvini.

«Chico Forti torna in Italia dopo venti anni di calvario nelle carceri della Florida per una sentenza di colpevolezza su un omicidio senza prove. Una vicenda allucinante, che finalmente trova una soluzione positiva, anche se nessuno potrà restituire a Forti questo lungo tratto di vita. Oltre che un grande regalo di Natale per la famiglia, il suo ritorno rappresenta un indubbio successo per la diplomazia italiana» scrive in una nota la presidente dei senatori di Forza Italia, Anna Maria Bernini.

«Grazie all’ottimo lavoro del nostro Ministro degli Esteri Luigi Di Maio e di tutto il Governo, Chico Forti finalmente tornerà in Italia e potrà finalmente riabbracciare la sua famiglia! Dopo tanti anni e un importante lavoro diplomatico è giunta questa bella notizia che attendevamo da tanto tempo. Buon Natale Chico!» scrive il vicepresidente del parlamento Ue Fabio Massimo Castaldo su Fb.

«Dopo così tanti anni, finalmente Chico Forti tornerà in Italia. Grazie a chi ha sempre tenuto alta l’attenzione su questa vicenda, grazie al ministro Di Maio che ha reso possibile questo risultato.Una bellissima notizia!» scrive sui social il senatore di Leu, Pietro Grasso.

«È la notizia che tutti aspettavamo: Chico Forti rientrerà in Italia. Il mio pensiero va ai suoi cari, a mamma Maria e a zio Gianni, agli amici che lo hanno sempre sostenuto in questi anni, alla comunità di Trento e a tutti i cittadini che si sono stretti attorno a lui. Non l’abbiamo mai abbandonato e siamo felici ed emozionati di poterlo finalmente riavere in Italia. Grazie al ministro Luigi Di Maio per lo straordinario impegno che ha dedicato nel risolvere positivamente questa vicenda. Ti aspettiamo in Italia Chico» scrive su Facebook il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Riccardo Fraccaro.

«Il rientro in Italia di Chico Forti è una notizia straordinaria. Fratelli d’Italia ha condiviso questa battaglia con convinzione e oggi non può che esprimere un plauso sentito per questo risultato. Complimenti alla Farnesina, al ministro Di Maio e a tutti coloro che lo hanno reso possibile. Un abbraccio di cuore a Chico, che ha affrontato per vent’anni in modo esemplare e con grande dignità la difficilissima situazione del carcere e alla sua famiglia» scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni.

«Finalmente! Una gran bella notizia quella del rientro in Italia di #ChicoForti che finalmente potrà riabbracciare la sua famiglia. Adesso la battaglia per la verità può continuare più serenamente». Lo scrive su Twitter Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato.

«Una splendida notizia: #chicoforti, dopo un processo pieno di ombre e una lunga detenzione in USA, torna in Italia. Grazie alla Farnesina e a tutti coloro che hanno lavorato a questo importante risultato! Spero sia il primo passo di un rapido percorso verso la sua libertà!». Lo scrive su Twitter Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato.