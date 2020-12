Con l’illustrazione da parte del presidente della giunta Maurizio Fugatti, è iniziato oggi l’esame della manovra finanziaria della Provincia di Trento da parte del consiglio.



Tre i disegni di legge (collegata, stabilità e bilancio) che l’aula affronterà la prossima settimana, in videoconferenza lunedì e martedì e in presenza da mercoledì e fino al completamento dell’ordine del giorno.



Fugatti ha aperto il proprio intervento sulla manovra, collocandolo nel difficile momento che sta vivendo il Trentino paragonabile ad una guerra che non lascia intravedere certezze sul futuro. «Il Trentino ha saputo fare fronte comune, pur nelle innegabili difficoltà ed abbiamo saputo reagire con spirito positivo e con saggezza, seguendo la strada del coraggio con aperture controtendenza e con l’adozione di protocolli sicuri come nel caso delle scuole dell’infanzia». «Oggi - ha aggiunto - siamo più organizzati rispetto alla prima ondata e siamo sempre, non a caso, stati classificati gialli e rimasti fin qui tali.



Dovremmo essere orgogliosi di questo e del nostro sistema sanitario. Innegabile che in questa situazione l’economia stia pagando un dazio altissimo, soprattutto in un territorio come il nostro caratterizzato da piccole imprese e molto incentrato sul turismo: dobbiamo rimanere fermi, anche se siamo sempre in movimento perché siamo un popolo capace di reagire in modo resiliente, incanalando risorse positive in ogni attività».



«La crisi che stiamo vivendo - ha sottolineato Fugatti - richiede un patto per lo sviluppo economico e sociale del Trentino: crediamo che da questo punto di vista sia fondamentale una fase di confronto che coinvolga tutti gli attori del mondo imprenditoriale, sindacale, politico, per avviare un percorso che permetta di uscire dalla crisi, formulando proposte e soluzioni capaci di farci ripartire».



Fugatti ha quindi annunciato l’indizione di una Conferenza dedicata da svolgersi nei primi mesi del 2021.

