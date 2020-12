Con un emendamento concordato tra il presidente Arno Kompatscher e Alex Marini (5 Stelle), il Consiglio regionale ha trovato un’intesa con cui è stata sbloccato l’articolo tre della finanziaria regionale, che prevede la costituzione dell’Agenzia per la giustizia e sulla quale il Movimento 5 Stelle aveva presentato un centinaio di emendamenti di carattere ostruzionistico.



L’accordo, in sostanza, prevede che l’Agenzia ogni anno dovrà trasmettere alla commissione competente il programma delle attività e la relazione sull’attività svolta, commissione che esprimerà pareri non vincolanti anche sugli accordi in materia di amministrazione degli uffici giudiziari con il governo.



Alessandro Urzì (Gruppo Misto) ha però fatto propri una serie di emendamenti di Marini ed è intervenuto più volte contro l’accordo Svp - 5 Stelle esprimendo critiche alla stessa costituzione dell’Agenzia: «È andato in scena il grande inciucio che non ti aspetti: voluto e cercato dal sottosegretario Riccardo Fraccaro dei 5 Stelle, ha aperto la strada ad una Agenzia della giustizia che relegherà una delle colonne su cui si regge il sistema democratico a organo strumentale del potere politico», ha scritto.



In un comunicato, i consiglieri regionali Alex Marini e Diego Nicolini, portavoce M5s del Trentino Alto-Adige osserva: «Abbiamo determinato un miglioramento nel campo della trasparenza e del buon andamento della macchina amministrativa prevedendo che l’Agenzia regionale della Giustizia trasmetta annualmente il programma delle attività e una relazione annuale sull’attività svolta alla commissione consiliare competente», dichiarano i consiglieri.



Per venire al consiglio provinciale trentino, va rilevato che il processo della legge di bilancio è alle prese con l'opposizione.

Sono infatti poco più di 3.500, per la maggior parte di natura ostruzionistica e in massima parte sottoscritti dal consigliere di Onda Civica Filippo Degasperi, gli emendamenti depositati alla manovra finanziaria della Provincia di Trento.

Solo 150 sono le modifiche di merito pervenute entro le ore 12 di oggi, termine ultimo per il deposito.

L’esame dei tre disegni di legge - collegata, stabilità e bilancio - prenderà il via venerdì 11 dicembre con l’illustrazione da parte del presidente della Giunta Maurizio Fugatti e proseguirà poi nelle giornate del 14,15, 16, 17 dicembre e fino all’esaurimento dell’ordine del giorno.