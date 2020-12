Il gruppo dei Verdi al Parlamento europeo ha appena deciso per acclamazione di ufficializzare l’ingresso dei quattro ex eurodeputati del M5S che hanno lasciato la delegazione pentastellata europea.



Si tratta di Piernicola Pedicini, Rosa D’Amato, Ignazio Corrao ed Eleonora Evi.

Il gruppo europeo dei verdi, dunque, torna così a parlare anche italiano: in questa legislatura, infatti (elezioni del 20199 non erano stati eletti candidat.

«Oggi il nostro Gruppo si sta allargando! Abbiamo 4 nuovi eurodeputati italiani che entrano a far parte del gruppo dei Verdi», scrive su Twitter il gruppo dei Verdi Ue.

«Non vediamo l’ora di lavorare con voi sulla giustizia sociale, diritti umani e politica climatica!».



«Siamo aperti a collaborare e collaboreremo anche con i Verdi italiani ma anche con tutti quelli che hanno cari questi capisaldi: ambiente, ecologia, giustizia sociale, diritti umani», ha dichiarato poco fa l’eurodeputata Rosa D’Amato, ex M5S, dopo il via libera al suo ingresso nel gruppo dei Verdi al Parlamento europeo.





«Il gruppo dei Verdi è l’unico che ci consente di portare avanti il programma per cui siamo stati eletti in cui è possibile lavorare sui temi della lotta ambientalista, i diritti sociali e civili e sulle battaglie per migliorare la condizione ambientale. Siamo contenti di lavorare con loro», dice invece Ignazio Corrao. «Portiamo dentro una delegazione del sud Europa», ha aggiunto.



«Da oggi potrò finalmente lavorare in modo incisivo e continuare a portare avanti le battaglie alle quali ho scelto di non abdicare nel rispetto del programma con cui sono stata eletta.

Entro a far parte del Gruppo dei Verdi/Ale del Parlamento europeo dopo molti, troppi, mesi trascorsi nel gruppo misto europeo, senza alcuna possibilità di toccare palla nel processo decisionale della Ue», ha precisato l’eurodeputata Evi. Dobbiamo fare la differenza su tutta una serie di questioni», ha detto nella conferenza stampa precisando che «entro i Verdi potremo fare questo».



Da parte sua il co-presidente del gruppo dei Verdi Philippe Lamberts ha accolto «con gioia» i quattro ex eurodeputati del M5S.

«Quale è l’orientamento politico del M5S e quale è il loro progetto politico centrale? Io non so dirlo». Loro hanno «radici ecologiche forti, ma anche derive populiste, manca una chiarezza politica», ha sottolineato Lamberts parlando dei «limiti» dei cinquestelle mentre conversava con i giornalisti. «Oggi accogliamo quattro colleghi che sono restati fedeli ai loro progetti di origine, la porta resta aperta - ha aggiunto -, ma i problemi che abbiamo con il M5S non sono stati risolti completamente».