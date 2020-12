La consigliera provinciale verde Lucia Coppola (nella foto con Paolo Ghezzi, prima della spaccatura), che era stata eletta con la lista di Futura insieme a Paolo Ghezzi, si è spostata nel gruppo misto, visto il no da parte dell'assemblea del movimento alla richiesta di inserire nome e simbolo di Europa Verde accanto a quello di Futura e di indicare Coppola come capogruppo invece di Paolo Zanella, subentrato a Ghezzi.

«C'è grande rammarico - commenta la consigliera Coppola - perché il nostro non era un aut aut ma una proposta ragionevole, visto che sono la seconda più votata della lista, per due anni ho lavorato nel gruppo e versato il 25% dell'indennità a Futura e solo il 10% ai Verdi anche dopo la separazione politica, visto che abbiamo continuato a collaborare nel gruppo consiliare. E se vogliamo c'era anche un discorso di genere».

«Dispiace - aggiunge Coppola - che non ci sia stata alcuna apertura, mentre io sono stata corretta evitando il blitz, che molti mi avevano consigliato, dopo le dimissioni di Ghezzi, che mi avrebbe consentito di prendermi il gruppo di Futura e diventare capogruppo. Con Paolo Zanella comunque continueremo a collaborare e condivideremo l'ufficio».

«Futura - scrive Europa Verde in un comunicato - ha rivendicato invece per il neoeletto Paolo Zanella la carica di capogruppo provinciale, demandando a Lucia Coppola quella di capogruppo regionale, mentre non hanno accettato la proposta di modifica della denominazione del gruppo consiliare. Futura ha inoltre proposto di eventualmente ridiscutere le proposte dei Verdi/Europa Verde soltanto dopo l'effettuazione del loro Congresso provinciale, previsto per il gennaio 2021, ma mantenendo nel frattempo Paolo Zanella capogruppo provinciale e senza modificare la denominazione del Gruppo consiliare.

Prendendo atto della civiltà del confronto, anche nel radicale dissenso, sia i rappresentanti di Futura sia quelli dei Verdi del Trentino/Europa Verde, si sono ripromessi comunque una serena collaborazione politica e istituzionale, da posizioni distinte, tanto nell'ambito del consiglio provinciale, dall'opposizione, quanto nell'ambito del consiglio comunale di Trento».

Il capogruppo di Lucia Coppola sarà ora Alex Marini (M5s) anche lui nel misto.