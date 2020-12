I portavoce della Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl del Trentino, Mirko Vicari, Maurizio Speziali ed Elisa Orempuller hanno chiesto un incontro urgente al presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti e agli assessori provinciali Mirko Bisesti e Stefania Segnana per discutere delle condizioni di lavoro del personale dei nidi.

A quanto riporta una nota congiunta degli esponenti sindacali, i contagi nelle strutture per l’infanzia sono in aumento, al pari dei carichi di lavoro per il personale educativo e di servizio.

«I casi di positività al covid tra educatori e bambini nei nidi d’infanzia sono recentemente aumentati in modo significativo. L’ordinanza provinciale prevede che quando si registri un solo caso di positività, i gruppi stabili interessati non vengano chiusi. Ne risulta che educatori e bambini non vengano sottoposti al tampone preventivo e continuino a frequentare il servizio, facendo saltare il monitoraggio che permette di bloccare i contatti e la diffusione dei contagi», dicono Vicari, Speziali e Orempuller.