"Chiamerò il Presidente della Repubblica per chiedergli se è normale che tutta la prossima settimana la Camera sia bloccata dai decreti sicurezza da cancellare: non mi sembra che riaprire ora i porti sia l'urgenza del Paese". Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Il caffè della domenica" su Radio24.

"Il dibattito sul Mes - ha detto in un'altro passaggio dell'intervista - non interessa nessuno. Conte dice che non serve, i 5 stelle lo stesso e pezzi di Pd anche: a chi serve? Il mio problema è garantire un natale sereno agli italiani non litigare con tizio o caio su un trattato che non interessa a nessuno in Europa".

E ancora: "Il rimpasto? Evidentemente la maggioranza si rende conto di non avere una squadra all'altezza, che non è in grado di gestire l'emergenza. Immagino sia per questo che pensano a cambiare la squadra. Ma spero che non sia il dibattito delle prossime settimana perché' io vorrei parlare invece di soldi e di salute".