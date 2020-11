Il PD attacca il capo di Gabinetto di Bisesti: è vero che è trumpista e posta sui social i simboli della setta QAnon?

Il consigliere Luca Zeni, del gruppo del Partito democratico in Consiglio provinciale di Trento, ha depositato oggi un’interrogazione in Consiglio provinciale per sapere se la Giunta provinciale di Trento è a conoscenza delle posizioni del capo di gabinetto dell’assessore provinciale alla cultura, istruzione e università Mirko Bisesti.

Il capo di gabinetto, a quanto riportato da Zeni, ha condiviso sui propri profili social il simbolo «Q», della setta complottista «QAnon», e - sempre a detta del consigliere - pareri ritenuti «sconcertati in relazione al ruolo istituzionale ricoperto, su questioni locali, come la mancata realizzazione dei mercatini di Natale, imputabile ad un scelta talmente anticristiana da meritare gli inferi, o su temi internazionali, come la presenza di Gesù alle spalle di Trump durante gli scrutini delle elezioni presidenziali americane».