Paolo Ghezzi lascia il consiglio provinciale.

Il noto giornalista, tra i fondatori di Futura 2018, ha rassegnato le dimissioni ieri.

L'addio a due anni dall'elezione era previsto, ma sarebbe dovuto trattarsi di un passaggio di consegne per lasciare il posto a Piergiorgio Cattani, che purtroppo è scomparso due settimane fa. Alle elezioni Cattani era risultato il quarto nella lista di Futura, con 1051 preferenze.

Ghezzi ha ringraziato i colelghi e ha spiegato che anche fuori dalle istituzioni continuerà a occuparsi attivamente di politica.

In consiglio per Futura, oltre all'ex direttore dell'Adige, è stata eletta Lucia Coppola, storica esponente dei Verdi, che ora potrebbe essere affiancata, come auspica lo stesso dimissionario, dal neoconsigliere e assessore comunale a Trento Paolo Zanella, primo dei non eletti nell'ottobre 2018 con 1463 preferenze.

Se Zanella invece dovesse scegliere di restare in municipio, si scorrerebbe la lista dei non eletti, che vede poi l'ex assessore provinciale alla sanità Remo Andreolli (1015 preferenze), già esponente di spicco di Ds e Pd.