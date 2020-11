Si può essere in disaccordo con il Governo (ci mancherebbe). Ma quando un consigliere provinciale, per giunta presidente della Lega in Trentino, usa il torpiloquio e evoca il "processo di Norimberga" la misura è colma.

Così la pensano molti altri consiglieri dell'opposizione, che questa volta denunciano Alessandro Savoi per il suo post su Facebook.

"La misura è colma. Basta continuare a dire che tanto è il solito Savoi. Proprio per questo va fermato" è la denuncia di molti. E chiedono la censura da parte del presidente del Consiglio provinciale, Kaswalder.

Il post di Alessandro Savoi oggi