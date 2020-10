Nuovo show di Vittorio Sgarbi in piazza, questa volta a Ferrara. Il presidente del Mart, nonché deputato di Forza Italia, si è unito alla protesta di commercianti e ristoratori contro il Dpcm del governo. E si è ben presto preso il centro della scena. Rigorosamente senza mascherina, dopo aver ripetutamente insultato il premier Conte con parole pesanti, ha esortato commercianti ed esercenti ad «aprire tutti». E ha consigliato loro di telefonare per avere consigli al presidente della provincia di Trento, Maurizio Fugatti: «Lui l’ha fatto – ha detto Sgarbi – non so perché lo abbia fatto, perché non è un cuor di leone, ma lo ha fatto».