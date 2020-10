«Noi abbiamo organizzato per giovedì (oggi, ndr) una riunione con tutti i sindaci in cui si parlerà anche dei mercatini di Natale». Lo ha annunciato ieri il presidente della Provincia, Maurizio Fugatti, nel corso della ormai di nuovo quotidiana conferenza stampa sulla situazione dell'emergenza Covid in Trentino.

«Vedremo in quella sede - ha aggiunto il governatore - le sensibilità diverse che potranno esserci tra le varie amministrazioni comunali e ne discuteremo anche con le categorie economiche e poi si prenderà una decisione. In questo momemento, ad oggi, non c'è fretta di dover per forza decidere. Vogliamo comunque farlo in accordo con i comuni e le categorie interessate».

Il governatore trentino, dunque, prende tempo evitando di escludere subito, come invece ha già fatto il collega altoatesino Arno Kompatscher, secondo il quale si può «rinunciare a tutto quello che non è irrinunciabile» per garantire la scuola e le imprese, che si possano organizzare i mercatini di Natale e altri eventi che attraggono molta gente nel periodo natalizio.

In ogni caso, il Comune di Trento ha già annunciato e confermato l'annullamento dei mercatini, e sulla stessa lunghezza d'onda sarebbero anche altri mercatini di valle.