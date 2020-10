Matteo Salvini ha già avvisato Mirko Bisesti.

Durante il 2021 i segretari regionali della Lega cambieranno ovunque. Vuoi per valutazioni post-elettorali, vuoi per manovre prospettiche di tipo strategico, cioè un aggiustamento della linea politica, per renderla più morbida a fronte sia del successo di figure più moderate e "ecumeniche" (come il presidente veneto Luca Zaia) sia dell'erosione di consensi, a vantaggio fra l'altro soprattutto di un alleato di centrodestra come Fi.

In Trentino, dopo il flop alle comunali nel capoluogo e a Rovereto, non sarà dunque più l'assessore all'istruzione della giunta Fugatti a guidare le camicie verdi.

Al suo posto, in attesa del congresso, arriverà un commissario probabilmente da fuori regione, o una figura "esperta": girano con insistenza i nomi del deputato Diego Binelli e del presidente del Consiglio regionale Roberto Paccher.