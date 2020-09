Il neosindaco di Trento, Franco Ianeselli, alla guida di una coalizione di centrosinistra, è alle prese in queste ore con la distribuzione degli incarichi di giunta, assessorati e relativer deleghe.

Un'operazione nella quale hanno un ruolo l'esito elettorale per le singole liste e le preferenze raccolte dai candidati (alcuni hanno un notevole peso specifico), ma anche intese precedenti, con radici lontane nel tempo, prima della precedente data prevista per il voto e poi saltata a causa del lockdown. E naturalmente ci sono le visioni e le intenzioni manifestate dal sindaco, come quella di un perfetto equilibrio di egere nella distribuzione degli assessorati. Si sa peraltro che ogni delega ha un peso diverso da un altra e qunque questa operazione è particolarmente delicata nelel sostanza, se non nella forma.

In ogni modo, forse già oggi si potrebbe conoscere la composizione del nuovo governo del capoluogo e i nomi che circolano sono quelli già previsti nei giorni scorsi: Roberto Stanchina, già indicato come futuro vicesindaco, Mariachiara Franzoia, Elisabetta Bozzarelli, Paolo Zanella e Chiara Maule, Salvatore Panetta, Monica Baggia.