Più che un’analisi del voto, è un avviso agli alleati. A cominciare dal leader della coalizione sconfitta a Trento, Andrea Merler, che non aveva nascosto un po’ di disappunto per il risultato, a suo dire al di sotto delle aspettative, della Lega. Ma di responsabilità di questo tipo il presidente e il segretario del partito di Salvini, Alessandro Savoi e Mirko Bisesti, non vogliono nemmeno sentir parlare. La lega, spiegano, ha fatto più di un passo indietro, accettando candidature non di partito, pur di tenere insieme la coalizione. E, minaccia Savoi, se il centrodestra autonomista pensa di poter fare a meno del Carroccio, si sbaglia di grosso.