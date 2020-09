«Ho subito attacchi di ogni tipo per nove mesi, hanno giocato sulla paura, hanno sostenuto che Trento è una città degradata e al collasso: ma tutto ciò non è nel cuore dei trentini, che hanno dato una risposta chiara e importante». Franco Ianeselli è il nuovo sindaco di Trento e le sue prime parole le ha pronunciate in via Belenzani, arrivando in bicicletta davanti alla sede del Comune. «Oggi si festeggia ha detto, e da domani siamo al lavoro, orgogliosi della fiducia che i trentini ci hanno dato e consapevoli che dovremo convincere anche chi non ci ha votato».