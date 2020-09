In Toscana i giochi sono fatti: le proiezioni elettorali confermano la forbice già indicata dagli exit poll.

Flop della candidata leghista Susanna Ceccardi, il timone resta al centro sinistra: dopo Rossi toccherà a Eugenio Giani guidare la Regione.

Quest’ultimo ha ottenuto, secondo le proiezioni, il 47.2%, alla Ceccardi è andato il 40.8%



«Sono felice e sono sereno perché sento che è stato un risultato che premia la Toscana. Il voto dei toscani per la Toscana. La dedica del successo? A mia moglie», ha detto Giani, al momento del suo arrivo al comitato elettorale di Firenze. «Sono emozionato, commosso e felice. Mi sento orgoglioso di poter esprimere la passione e il sentimento dei toscani. Se ero preoccupato? Il vero sondaggio da cui parto e da cui facevo le mie valutazioni era il patto di San Gimignano, ovvero il fatto che 186 sindaci della Toscana mi hanno sostenuto», ha concluso.



Susanna Ceccardi (qui nella foto con Salvini, Meloni e Tajani) pochi minuti fa ha inviato un messaggio a Eugenio Giani per congratularsi della vittoria.





«Lo sconfitto di queste elezioni è Salvini, ha preso una brutta sberla dopo quella in Emilia Romagna. Zaia ha vinto per meriti prevalentemente suoi. Oltre che per la Toscana sono felice per i successi in Puglia e Campania. Non vedo l’ora di abbracciare Eugenio Giani», ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella intervenendo al comitato elettorale di Eugenio Giani.



«Credo proprio - ha aggiunto - che possiamo essere soddisfatti. Aspettiamo il nostro candidato, possiamo definirlo ormai nostro presidente. Eugenio Giani ha superato tutte le attese, si profila una vittoria pulita, chiara ed indiscutibile.

Sono felice perché Firenze ha dato una valanga di voti a supporto di Eugenio Giani con un ottimo risultato per il Partito democratico, in città, dalle prime proiezioni ha doppiato Eugenio Giani la sua avversaria».



«La vocazione democratica di questo territorio ha avuto la meglio - ha concluso Nardella - Premiato anche il buon governo. Nel complesso sono molto felice per la vittoria del centrosinistra e del Pd, oltre che dei candidati presidenti in altre regioni come la Campania e la Puglia, entrambe regioni a me molto legate. Sono felice per questi successi. Aspettiamo i risultati definitivi. Non vedo l’ora di abbracciare Eugenio Giani e faccio i complimenti alla segretaria regionale Simona Bonafè».