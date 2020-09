Si sta concludendo lo scrutinio pe ril voto referendario sul taglio dei parlamentari: il dato del Viminale indica i sì al 69,57%, i no al 30,43 %, con 60.542 sezioni scrutinate su 61.622.

L'affluenza per il voto referendario è stata del 53,8%.

In Trentino, secondo i dati reali dello scrutinio, quando le sezioni scrutinate erano 529 su 530, i sì erano il 63,63 % e i no il 36,45 %: si profila dunque un risultato dei favorevoli alal riforma inferiore al dato nazionale. L'affluenza in provincia è stata del 71,89 (a Trento 68,46, a Rovereto 68,15).

Decisamente più schierato per il taglio dei parlamentari il corpo elettorale altoatesino: 79,1% per i sì e 20,14% contro, quando mancavano all'appello solo due delle 489 sezioni. A Bolzano affluenza del 69,98%.

Poco fa la Rai ha diffuso i primi exit poll sulle elezioni amministrative (ecco le comunali a Trento).

Nel voto regionale, vengono dati in vantaggio il centrosinistra nelle due regioni considerate in bilico, Toscana e Puglia, il centrodestra in Liguria, mentre in Veneto stravincerebbe il presidente uscente Luca Zaia.

Si tratta di dati derivanti dai sondaggi di opinione svolti fra campioni di elettori all'uscita dalle urne.

Domattina verso le 10 sono attese, anche per Trento e Bolzano, le prime proiezioni su risultati reali. Lo scrutinio si apre alle 9.

Il risultato della consultazione «ci consente ora di aprire la stagione delle riforme, a partire dalla centalità del Parlamento parlamento. E per qeusta vittoria voglio anche ringraziare l’ex ministro delle riforme Riccardo Fraccaro che per primo ha fatto queste proposte e tutti i parlamentari che hanno lavorato per tagliare se stessi», ha detto il ministro M5s degli esteri Luigi Di Maio commentando a Montecitorio i dati sul referendum.



Con il risultato di questa consultazione «il popolo italiano ci incoraggia ad andare avanti anche sul taglio degli stipendi dei parlamentari ma c’è anche il tema dei vitalizi, con il tentativo di alcuni di rirpendersi quello che avevamo tagliato. Ma la risposta degli elettori che ha visto picchi dell’ 80% ci dice che evidentemente il tema» dei costi della politica «è ancora sentito nel paese» ha aggiunto Di Maio.

Anche Nicola Zingaretti è «soddisfatto» del risultato del referendum. Lo rendono noto fonti Pd. «È confermata la validità della scelta del Pd .Ora avanti con le riforme. Rappresenteremo anche molte delle preoccupazioni di chi ha votato No reputando insoddisfacente solo il taglio dei parlamentari», sottolineano le stesse fonti.

«Sul referendum siamo molto soddisfatti: si conferma che il Pd è la forza del cambiamento, garante anche in questa legislatura di un percorso di innovazione e modernizzazione delle istituzioni di cui da sempre sentiamo il bisogno. Con la vittoria del Sì si apre ora una stagione di riforme: lo vogliamo e con gli alleati faremo di tutto perché vada avanti spedita». Lo dice il segretario Pd Nicola Zingaretti al Nazareno.

«Un terzo del paese ha coraggiosamente detto no a una riforma populista e antipolitica. Solo un mese fa nessuno avrebbe scommesso su questo risultato, con questa affluenza. Certo, resta una sconfitta. Ma una di quelle su cui si può costruire. Sono orgoglioso di aver fatto questa battaglia insieme a voi», lo scrive su Facebook Matteo Orfini, parlamentare ed ex presidente del partito democratico.

«È una battaglia che si doveva combattere e si poteva vincere se Salvini e la Meloni non fossero rimasti imbrigliati dalla loro demagogia e se il Pd non si fosse ridotto al ruolo di utile idiota del M5s Stelle e non si fosse sottomesso alla retorica antipolitica di Di Maio». Lo ha detto il senatore di FI, Andrea Cangini, promotore dei comitati per No al referendum sul taglio dei parlamentari, parlando a Sky Tg 24. «Il danno alla democrazia c’è stato con la connivenza di tutti i partiti e per la spinta del M5s - ha aggiunto - Di Maio è l’unico vincitore. Per qualche giorno farà dimenticare la drammatica prova dell’Azzolina e il loro evidente e clamoroso conflitto interno»