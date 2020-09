La Toscana resta a sinistra, la candidata sposnsorizzata da Matteo Salvini, Susanna Ceccardi, non sfonda: exit poll e proiezioni indicano il successo di Eugenio Giani (centrosinistra). Secondo le ultime proiezioni delle 18.45, Giani è al Giani 47.2%, Ceccardi al 40.8%. Il primo ha parlato poco dopo per celebrare la vittoria, la sfidante gli ha inviato un messaggio di congratulazioni

Si conferma l'equilibrio in Puglia con un testa a testa fra Emiliano (uscente di centrosinistra) e Fitto (centrodestra). In Campania De Luca (pd) distanzierebbe, anzi doppierebbe, lo sfidante Caldoro. In Veneto si conferma lo strapotere di Zaia (foto), in valle d'Aosta boom della Lega, nelle Marche centrodestra avanti di 10-15 punti. Ecco tutti i numeri.

Gli scrutini delle amministrative cominceranno alle 9 di martedì 22 settembre, in corso lo spoglio per il referendum costituzionale.

VENETO - In base al primo exit poll del consorzio Opinio Italia per la Rai, alle regionali in Veneto Luca Zaia (centrodestra) è al 72-76%. Segue Arturo Lorenzoni (centrosinistra) al 16-20%, Enrico Cappelletti (M5S) 3-5%, Gadagnini (Civica) 0-2%.

TOSCANA - Eugenio Giani (centrosinistra) è al 43,5-47,5. Seguono Susanna Ceccardi (centrodestra) 40-44%, Irene Galletti (M5S) 4,5-6,5%, Tommaso Fattori (Civica) 2-4%.

LIGURIA - Il governatore uscente Giovanni Toti (Centrodestra) raggiunge una forchetta del 51-55%, seguito da Ferruccio Sansa (Centrosinistra) con il 38-42%

MARCHE - Francesco Acquaroli (Centrodestra) è dato con una forchetta del 47-51%. Lo segue il candidato del centrosinistra, Maurizio Mangialardi con il 34-38%. Gian Mario Mercorelli di M5s è dato a 7-9%.

CAMPANIA - Il governatore uscente Vincenzo De Luca (Centrosinistra) è dato a 54-58%. È seguito dal candidato di Centrodestra, Stefano Caldoro con il 23-27%. Valeria Ciarambino (M5s) è al 10,5-14,5%

PUGLIA - Raffaele Fitto (centrodestra) e Michele Emiliano (centrosinistra) sono testa a testa con 39-43%. Seguono Antonella Laricchia (M5S) all'11-15% e Ivan Scalfarotto (Italia Viva) al 1-3%.

VALLE d'AOSTA - in Valle d'Aosta (dove si vota con un sistema elettorale diverso rispetto alle altre regioni) il primo partito è la Lega (20-24%), seguito dal Progetto Civico Progressista (che comprende anche il Pd) con il 13-17% e dall'Union Valdoteaine (11-15%) e dal Centrodestra (FI e Fdi-Meloni) 8-10%).





Anche gli instant poll di Quorum/ Youtrend per Sky TG24 confermano questo scenario.

Alle Regionali in Veneto, secondo gli instant poll, il candidato di centrodestra Luca Zaia è in testa con il 70-74% su Arturo Lorenzoni (centrosinistra) fermo al 16-20%, in Liguria Giovanni Toti è avanti con una forbice compresa tra il 53-57% su Ferruccio Sansa che è tra il 33 e il 37%.



Testa a testa in Toscana tra Eugenio Giani e Susanna Ceccardi e in Puglia tra Michele Emiliano (centrosinistra) e Raffaele Fitto (centrodestra).



Nelle Marche Francesco Acquaroli è in vantaggio, in Campania Vincenzo De Luca (centrosinistra) è in testa con il 52-56% su Stefano Caldoro (centrodestra) con il 26-30%.



