L'attesa sta per finire. Domani con l'Adige i lettori potranno trovare in edicola un inserto speciale di 40 pagine, con le fotografie dei candidati dei maggiori comuni e i nomi di tutti gli altri. È l'iniziativa realizzata dalla redazione del nostro giornale: i lettori troveranno - assieme al quotidiano e al consueto prezzo di 1,5 euro - anche un "regalo" da sfogliare e analizzare prima del voto.

La Guida alle elezioni uscirà domani, sabato 19 settembre, proprio per permettere ai cittadini di fare le ultime valutazioni, a poche ore dal voto e quando la campagna elettorale sarà chiusa, visto che i comizi conclusivi sono previsti per oggi.

Le quaranta pagine conterranno tutte le informazioni sui candidati sindaci e sulle liste che partecipano a questa importante tornata elettorale, che si aprirà domenica 20 settembre alle 7 fino alle 23 e riprenderà lunedì 21 dalle 7 alle 15. Per il Trentino si tratta di un appuntamento particolarmente interessante, perché è previsto il rinnovo delle amministrazioni di quasi tutti i Comuni, a iniziare da Trento, Rovereto, Pergine, Riva e Arco. Una pagina verrà dedicata - con un opportuno supporto grafico - anche al sistema elettorale, in modo da ricordare come si vota e quali sono gli errori da evitare per non rischiare di vedere annullata la propria scheda.

Ma non è tutto: l'inserto speciale dell'Adige darà il giusto spazio anche al referendum sulla legge che ha ridotto il numero dei parlamentari: ci saranno tutte le indicazioni necessarie e il testo del quesito. Ricorderemo anche le regioni che vanno al voto: il Trentino e l'Alto Adige non sono interessate in via diretta, ma queste elezioni potrebbero avere conseguenze importanti sul governo nazionale.

Nella foto a sinistra la prima pagina del supplemento dedicato alle elezioni: non ci saranno solo i candidati del capoluogo, dove andrà in scena una sfida molto importante, ma anche degli altri comuni. In totale i candidati che hanno accettato di mettersi in lista sono 4.589 (1.866 sopra i tremila abitanti e 2.723 per gli altri paesi).

Guida al voto: domani in edicola con l'Adige al prezzo di 1,5 euro.