Sul suo account Instagram ieri sera la rock star Vasco Rossi ha definito con un post «Fake da venerdì sera» l'annuncio fatto dal governatore trentino Maurizio Fugatti a pochi giorni dalle elezioni comunali di un concerto del cantante a Trento nell'estate del 2021. Evidentemente, per quanto ci sia il tentativo della Provincia di organizzare l'evento a Trento, Vasco non intende farsi strumentalizzare in piena campagna elettorale.

E infatti Vasco Rossi ha ripreso, non a caso, proprio un post del candidato sindaco del centrodestra Andrea Merler che si complimentava «con l'amico presidente Fugatti perché nel 2021 avremo Vasco Rossi a Trento».

Il candidato Merler dopo la smentita di Vasco ha rimosso il suo post elogiativo delle capacità del governatore Fugatti di attirare a Trento grandi eventi internazionali.

Sotto, il post di Vasco Rossi