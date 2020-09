Dopo Salvini, Meloni e Calenda, oggi è la volta di Matteo Renzi, approdato a Trento per la campagna elettorale per elezioni comunali.

Sta intervenendo dalle 14 in piazza Duomo al bar Tridente insieme al candidato sindaco del centrosinistra Franco Ianeselli e ai candidati della lista Trento Viva che fa riferimento a Italia Viva, il partito fondato a livello nazionale da Renzi dopo essere uscito dal Pd.

"Nei prossimi dieci giorni - ha detto Renzi - ci giochiamo dieci anni" citando l'uso dei 209 miliardi di euro che vengono dall'Europa. " Se c'era Salvini - ha aggiunto - quei soldi non ci sarebbero stati".

«Forse nessuna città in Italia è capace di apprezzare l’europeismo più di Trento, per la sua storia, terribile e bellissima, e per la figura di Alcide De Gasperi. Diciamo ai sovranisti alla Salvini e alla Meloni che noi siamo orgogliosamente un’altra cosa». Lo ha detto il leader di Italia Viva Matteo Renzi, in visita a Trento per sostenere la lista di +Trento Viva.

«È inspiegabile che il presidente della Provincia di Trento Maurizio Fugatti abbia detto che Trento non è una città turistica. Io ho avuto l’onore di amministrare una città d’arte come Firenze e dico che la bellezza di Trento si riconosce, nelle piazze e nei valori che esprime», ha detto Renzi.

Al fianco dell'ex premier all'incontro elettorale di oggi c'è anche la senatrice trentina Donatella Conzatti, ex Forza Italia.

In piazza Duomo Renzi e i candidati di Trento Viva hanno dispiegato poi una enorme bandiera dell'Europa, con cui hanno coperto parte della piazza.

Stamattina nella sua tappa a Bolzano Renzi ha detto: “Credo che ridurre la durata della quarantena non sia sbagliato e che sia il caso che l’Italia segua la linea francese”.

“Il coronavirus - ha aggiunto - è ancora presente, non è la fine del mondo ma non è neanche uno scherzo. È un virus che fa dieci morti al giorno ma non dobbiamo neanche perdere di vista le altre patologie”.

Il leader di Italia Viva ha accolto con favore la riapertura delle scuole che “forse poteva arrivare anche prima”.

(Foto Paolo Pedrotti)

Il video con l'intervento di Matteo Renzi (di Nicola Marchesoni)