Nell'ultimo giorno utile per diffondere sondaggi politico-elettorali, prima del silenzio imposto dalla normativa dopo le ore 24 di oggi, 4 settembre 2020, ne arriva in rete uno, a cura dell'istituto Winpoll e pubblicato dall'agenzia giornalistica Opinione *, che vede in netto vantaggio il candidato sindaco del centrosinistra a Trento, Franco Ianeselli, che secondo questa rilevazione vincerebbe al primo turno. Ma naturalmente da qui al 20 settembre la campagna elettorale sarà ancora lunga e le cose potrebbero modificarsi, in un senso o nell'altro.

Ecco i dati diffusi questo pomeriggio, che si basano su un campione di 400 intervistati.

FRANCO IANESELLI (centrosinistra) 55,4%

ANDREA MERLER (centrodestra) 31,5%

MARCELLO CARLI 4,6%

FILIPPO DEGASPERI (Onda civica) 2,5%

GIULIANO PÀNTANO (Rifondazione comunista) 2,3%

CARMEN MARTINI (M5S) 2%

ALTRI 1,7%

* Note medologiche e giuridiche pubblicate dall'agenzia Opinione:

Soggetto committente: Gianfranco Merlin - Comunicazione politica

Soggetto realizzatore: Winpoll Srls (sede legale Verona)

Periodo di realizzazione interviste: 3 settembre

Popolazione di riferimento: popolazione trentina, maschi e femmine dai 18 anni in su, segmentato per sesso, età, titolo di studio, proporzionalmente all'universo della popolazione trentina

Metodo di campionamento: casuale ponderato per genere, fasce di età, titolo di studio e intenzioni di voto alle ultime europee

Metodologia delle interviste: interviste telefoniche (Cati-Cami)

Numero di interviste: 400 (2.514 chiamate, 2.114 rifiuti)

Margine di errore con intervallo di confidenza al 99%: 4,2%