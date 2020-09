Dopo la tappa di Rovereto, il leader leghista Matteo Salvini è arrivato questo pomeriggio a Trento per sostenere il candidato sindaco del centrodestra, Andrea Merler.

«DOPO 50 ANNI TRENTO DEVE CAMBIARE»

Merler lo ha ricevuto, accompagnato dai genitori e i figli, in via Suffragio e lo ha scortato per le vie del centro storico dove l'ex vicepremier si è fermato a parlare con i commercianti, mentre veniva fermato per i consueti selfie ai quali non si sottrae.

Tra uno scambio di battute e qualche selfie, scortato da Merler e dal governatore Maurizio Fugatti, Salvini ha parlato anche della competizione elettorale alle porte e ha dichiarato: «Dopo 50 anni Trento va presa».

Poi ha attancato Franco Ianeselli, candidato sindaco del centrosinistra, che è stato segretario della Cgil del Trentino.

«Tra i candidati sindaco a Trento vedo alcune differenze: Andrea Merler parla di lavoro, ci sarebbe stata una opportunità di lavoro per 5.000 trentini, ma è andata in fumo perché qualcuno ha detto no alla richiesta di reintrodurre i voucher, che avrebbero garantito posti per i trentini per la vendemmia e la raccolta della frutta: il governo ha detto no perché si è opposta la Cgil. Poi c’è qualcuno della Cgil che si propone di fare il sindaco di Trento. Pensateci bene». A dirlo il leader della Lega Matteo Salvini durante il comizio elettorale in piazza Battisti a Trento.

Salvini ha anche indossato una maglietta con scritto «Chico Free», in omaggio a Chico Forti.

Grande partecipazione poi in serata ai due comizi nell'Alto Garda, prima ad Arco e poi a Riva (Foto Stefano Salvi).

LE FOTO CON LA FAMIGLIA DEL CANDIDATO SINDACO

IL BAGNO DI FOLLA IN PIAZZA BATTISTI