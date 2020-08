«Giorgia Meloni sarà il primo leader nazionale del centrodestra ad essere presente in campagna elettorale a Trento per evidenziare la grande importanza che Fratelli d’Italia attribuisce alla sfida per il cambiamento e il buon governo nella Città e in tutto il Trentino». È quanto sostiene il senatore di Fratelli d’Italia, Adolfo Urso, commissario del partito, annunciando in una nota la presenza della leader della destra italiana martedì 1 settembre.

«Quale senatore della città, e rappresentante istituzionale di Fratelli d’Italia, rivolgo un accorato appello a tutti i nostri concittadini affinché sappiano far sentire il proprio calore alla presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni», commenta il senatore di Fratelli d’Italia di Trento, Andrea de Bertoldi.

Meloni «brucia» sul tempo Matteo Salvini: il «capitano» della Lega, sarà in Trentino giovedì 3 settembre e sarà protagonista di un tour in varie località.

Lo stesso segretario della Lega trentina, Mirko Bisesti, ha annunciato l’appuntamento, senza peraltro entrare nei dettagli delle varie tappe della giornata. Sicuramente saranno toccati i centri maggiori, a cominciare da Trento, dove la Lega avrà come candidato sindaco Andrea Merler, nell’ambito di una coalizione di centrodestra.